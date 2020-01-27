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رياضة

نجم الأهلي السابق: غياب أفشة عن الفريق أثر في الأداء أمام النجم.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:08 ص
أفشة
أفشة
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حسن العمدة
أكد معتز إينو لاعب الأهلي السابق، أن جمهور الأهلي لم يركز على الأداء أمام النجم  في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال إينو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن الفوز الذي حققه الأهلي كان الهدف الأهم لدى الجماهير، صرف النظر عن الأداء.

وتابع أن الأهلي سيلعب للفوز أمام الهلال في السودان بالجولة المقبلة و الأخيرة في دوري الأبطال.

وأضاف أن غياب "أفشة" عن الأهلي أمام النجم أثر في الآداء خاصة وأنه من العناصر الأساسية للفريق.

وأتم أنه يضع لنفسه هدف بأن يكون مدرب صاحب اسم كبير خلال 3 أو 4 سنوات بحد أقصى.


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