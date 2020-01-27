AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معتز إينو: عمي زملكاوي متعصب وكهربا صفقة مفيدة للأهلي.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:10 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
حسن العمدة
أكد معتز إينو لاعب الأهلي السابق، حسام عاشور استهلك في الأهلي حيث كان يشارك مع الفريق الأول وهو في سن صغير.

وقال إينو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن حسام عاشور علامة فارقة في خط وسط الأهلي وكان محل ثقة مع جوزيه وحسام البدري.

وتابع أن كهربا صفقة مفيدة للأهلي، مؤكدا أن اللاعب الذي ينتقل من الأهلي للزمالك أو العكس تقع عليه ضغوط كبيرة ويتعرض لهجوم غير عادي.

وأضاف أن تعرض لواقعة عندما انتقل للأهلي حيث حاول مشجع زملكاوي الاشتباك معه، وأن " عمه" زملكاوي متعصب جدا.

وأتم أن دوري أبطال أفريقيا هي البطولة المحببة لجمهور الأهلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا.. جلسة صالح جمعة وكهربا مع فايلر الأهلي.. محمود علاء خارج الزمالك.. اعتزال ميسي

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

حتحوت: تفاصيل صفقة انتقال كهربا للأهلي جاءت طبقًا لتأكيدات الماتش .. فيديو

رئيس الزمالك السابق: صفقة التوأم لم تكن اغتصابا من الأهلي .. وكهربا لم أعلم عنه شيئا .. فيديو

العش: البدري وعبد الحفيظ ظلموني.. فيديو

مصطفى يونس: أنصح حسام عاشور بالاعتزال لهذا السبب

ترشيحاتنا

بالفيديو .. جماهير شوروسبري تقتحم أرضية الملعب بعد التعادل مع ليفربول

حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

شعفاط عاصمة فلسطين و4 سنوات فترة انتقالية.. أبرز بنود صفقة القرن

تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول اللب السوري ؟

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد

AdvertisementS

اخبار الأهلي.. بشرى سارة من شوبير للجماهير.. والاحمر يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب النجم الساحلي بالهدف الأول

تعليق مثير من هاني حتحوت على مستوى محمد الشناوي.. فيديو

إصابة بكار والدرع.. جماهير تونس تتعدى على لاعبي منتخب مصر

خاص | حارس منتخب مصر لكرة اليد يدافع عن لاعبي تونس ويؤكد: الجماهير السبب

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع شوروسبري والتشكيل المتوقع

اخبار الزمالك.. حسم مصير عواد مع الفريق.. خديعة مازيمبي.. نقل مباراة الأبيض ووادي دجلة

تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم بهدف نظيف

بعد سقوط النجم الساحلي أمام التوربيني الأحمر.. ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر يفوز ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد ويتأهل لأولمبياد طوكيو

أول تعليق من جاريدو بعد خسارة النجم الساحلي أمام الأهلي بـ أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن