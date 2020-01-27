معتز إينو: عمي زملكاوي متعصب وكهربا صفقة مفيدة للأهلي.. فيديو

أكد معتز إينو لاعب الأهلي السابق، حسام عاشور استهلك في الأهلي حيث كان يشارك مع الفريق الأول وهو في سن صغير.





وقال إينو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن حسام عاشور علامة فارقة في خط وسط الأهلي وكان محل ثقة مع جوزيه وحسام البدري.





وتابع أن كهربا صفقة مفيدة للأهلي، مؤكدا أن اللاعب الذي ينتقل من الأهلي للزمالك أو العكس تقع عليه ضغوط كبيرة ويتعرض لهجوم غير عادي.





وأضاف أن تعرض لواقعة عندما انتقل للأهلي حيث حاول مشجع زملكاوي الاشتباك معه، وأن " عمه" زملكاوي متعصب جدا.





وأتم أن دوري أبطال أفريقيا هي البطولة المحببة لجمهور الأهلي.



