قطار المحاكمات اليوم.. محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي.. أولى جلسات أم قتلت ابنتها بعد يومين من ولادتها

أولى جلسات محاكمة أم قتلت ابنتها بعد يومين من ولادتها

محاكمة 34 متهما فى اقتحام قسم التبين

محاكمة المتهمين بقتل مواطن بالسيدة زينب

محاكمة المتهمين في انفجار خط بترول إيتاي البارود

محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي









تشهد ساحات المحاكم اليوم الاثنين نظر العديد من المحاكمات الهامة على رأسها محاكمة المتهمين باقتحام قسم شرطة التبين، وكذلك محاكمة المطربة بوسي والمطرب تامر عاشور ٤ لاتهامهما بالتهرب الضريبي، وغيرهما من المحاكمات الاخرى.





فتنظر محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة أم قتلت ابنتها بعد ولادتها بيومين فقط داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة الرحمانية بمحافظة البحيرة.





وأفادت تحقيقات النيابة العامة بالبحيرة في القضية، أن الأم المتهمة قتلت رضيعتها بإرضاعها مادة كاوية "مية نار" مما أدى لموتها متأثرة بالمادة الكاوية التي رضعتها وتسببت في فشل وظائف التنفس.





وأحالت النيابة الأم المتهمة للمحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابها للواقعة.





وتضمنت تحقيقات النيابة تفريغ كاميرات مراقبة غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة بالمركز الطبي والتي رصدت الأم في أثناء دخولها الغرفة، وطلبها إرضاع الطفلة المجني عليها، ثم أخرجت من ملابسها سرنجة وأرضعتها بها ثم ألقت السرنجة في القمامة بعد ذلك.





وأفاد تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة أن السرنجة التي عثرت عليها جهات البحث بعد ذلك كانت تحتوي على "مية نار" وهي التي تسببت في وفاة الرضيعة.





كاميرات مراقبة المستشفى فضحت المتهمة: أرضعت ابنتها مية نار بـ سرنجة

وضمت قائمة المتهمين في القضية والد الأم والذي ثبت علمه بالجريمة التي ارتكبتها ابنته، وكذلك موظفي المركز الطبي الذين قالوا في التحقيقات، إنَّهم شاهدوا ما فعلته المتهمة عبر كاميرات المراقبة في أثناء إرضاع الطفلة المادة الكاوية؛ لكنهم لم يبلغوا جهات التحقيق أو الشرطة مما يعدل مساعدة للمتهمة على الفرار من جريمتها وإخفاء لأدلة عن جهات التحقيق.





وأحضرت النيابة طبيبًا في أثناء التحقيق مع المتهمة، للكشف على قواها النفسية والعقلية والذي أفاد بأنها طبيعية ولا تعاني من أعراض المرض النفسي أو العقلي.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.





كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.





وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بالشروع في قتل مواطن بالسيدة زينب.





كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه "حنفى رجب" عمدا وأعدوا لذلك الغرض أسلحة، وما أن ظفروا به بمسكنه حتى أحدثوا به الاصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وحيازة أسلحة وأدوات ما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.





وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار جمال طوسون، محاكمة المتهمين في قضية حريق خط البترول بإيتاي البارود.





كانت النيابة العامة قد أحالت 10 متهمين فى القضية إلى المحاكمة، بتهمة التخريب العمدى لخط أنابيب البترول بقرية الماسورة في إيتاى البارود، بغرض سرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لاشتعال النيران من مصدر مجهول نتيجة التسريب البترولى لبنزين 95 من الخط، ونتج عن ذلك وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين.





ووفقا لبيان أصدره مكتب النائب العام فى وقت سابق، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب «طنطا- دمنهور» المار بأرض عزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون شهر أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها، ونقبوا في الأرض حتى ثقبوا الخط، وركَّبوا محبسًا عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد مارة فيه، وفي صباح يوم 13 نوفمبر الماضي، حاول أحدهم تركيب محبسٍ آخر فتهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين، واشتعلت النيران نتيجة تسرب الوقود إلى مصرف واختلاطه بالماء، ومع تصاعد الأبخرة اشتعلت النيران لتحرق أجساد السارقين والمارين بالصدفة، ما أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وأتلفت ممتلكات ومزروعات وقدرت شركة أنابيب البترول خسارتها بنحو مليونين و500 ألف جنيه.





وتنظر محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل، وسكرتارية وسام حنفى.





كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.





وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.





وتصدر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، الحكم في محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.





وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



