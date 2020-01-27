البنك الأهلي: قروض قطاع المقاولات تجاوزت 75 مليار جنيه

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن 75 مليار جنيه حجم تمويلات البنك لقطاع المقاولات.





وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقائه بـ فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأحد، أن البنك يقدم شهادات أمان ودفتر توفير المستقبل للمواطنين، لافتًا إلى أن الأخير يعفي العملاء ذو الدخول الصغيرة والمتوسطة من دفع المصاريف الإدارية والرسوم، كذلك تأمين صاحب دفتر توفير المستقبل على الوادئع بحيث أنه يحصل على ما في حسابه مرتين بحد أقصى 100 ألف جنيه إذا حدثت حالة وفاة لصحاب الحساب.



