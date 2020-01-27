الناس مبتحبش الصراحة.. زينة تكشف سبب ابتعادها عن اللقاءات التلفزيونية

قالت الفنانة زينة إنها قررت الابتعاد عن البرامج واللقاءات التلفزيونية خلال السنوات السابقة لأنها كانت دائما تخسر بسبب الصراحة التي كانت تتحدث بها في كل لقاء.





وأضافت زينة، خلال تصريحات تليفزيونية أنها لا تستطيع التمثيل في البرامج ودائما تقول الحقيقة وتتحدث بطبيعتها، موضحة أنها شعرت بالحرج من الناس لذلك قررت الابتعاد عن البرامج التلفزيونية.





وتابعت زينة: "الناس مبتحبش الصراحة وبتحب الناس إللي بتجمل والكيوت"، مضيفة أن البعض طالب منها عدم الحديث بصراحة وعدم الحديث عن أحد بشكل صريح زيادة عن اللزوم.



