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الكهرباء: مد فترة رفع الدعم من 5 إلى 8 سنوات.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:58 ص
وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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إبراهيم القادري
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن نهاية هذا العام ستصل الاضافات إلى 6000 كيلو متر أكثر مما كنا عليه مرة ونصف كما أننا قمنا بتحسين خدمات الشبكة حتي نصل الي الاستقرار كما اننا لدينا 75 مليار جنية استثمارات في شبكات نقل الكهرباء خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف محمد شاكر خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دى ام سى ، أن قيمة الفاتورة تعتمد على الاستهلاك  كما أننا لدينا منظومة في حساب قيمة الفاتورة  كما أن الشرائح التي تستخدم استخدام قليل تقوم بدفع رقم قليل والاستهلاكات الكبيرة  تقوم بدفع رقم على قدر تكلفة الإنتاج   أو في بعض الأمور أعلى من تكلفة الانتاج كما ان كثيفي مستخدمي الطاقة يقومون بدفع مبلغ أعلى من التكلفة حتى استطيع تعويض محدودى الدخل.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تقوم بتقديم دعم كبير جدا  وهناك 36 مليار جنية سنويا فارق بين ما نحصله من المنازل والتكلفة الحقيقية للإنتاج والاسعار كانت متدنية للغاية كما أن الدولة قامت بوضع خطة لرفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات وهذه الخطة تم وضعها سنة 2014.

وتابع: ان الوقود يكلفنا 3 دولار على المليون وحدة حرارية وهذا كان من ضمن المؤثرات على سعر الكهرباء  وبالتالي قمنا بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء من 5 الي 8 سنوات بسبب تحرير سعر الصرف.

واستكمل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن في الصيف يزداد الاستهلال وعندما يتعدى الاستهلاك قدر معين يتم رفع قيمة الكهرباء كما اننا نقوم بتغير السعر في 1/7 من كل عام  .
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