المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية يعقد اجتماعه الأول في القاهرة

عقد المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطينية، اليوم الأحد، اجتماعه الأول بمقر المنظمة الكشفية العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بكافة أعضائه من فلسطين والشتات، لبحث بناء استراتيجية وطنية بهيكلية الكشافة الفلسطينية.





وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، إن اجتماع اليوم لا بد وأن يشكل انطلاقة حقيقية لبناء حركة كشفية إرشادية وطنية فلسطينية بعيدة عن كل التجاذبات التي لا تليق بهذه الحركة العظيمة.





وطالب الرجوب في كلمته، بضرورة الزحف الكشفي إلى فلسطين "لتروا الشعب الفلسطيني العظيم الصامد الذي يصر رغم مظاهر القمع والإرهاب من قبل الاحتلال، أن يكون عربيا"، معربا عن شكره للنظام السياسي الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، "الذي دون مباركته لما استطعنا توحيد الحركة الكشفية في كل فلسطين، لتقديم نموذج عملي وليس نظري للعالم أجمع وأوله شعبنا، بأن الوحدة الوطنية ممكنة وليست مستحيلة".





من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي أن الحركة الكشفية الفلسطينية شهدت قفزة كبيرة لتجسيد الحلم الفلسطيني، التي رفعت لواء الكفاح الوطني لمقاومة الاحتلال وزرعت قيم الحرية.





وقال أبو علي إن لقاء اليوم يعقد في وقت صعب وخطير، وفِي ظل تحديات جسيمة بل مصيرية تواجهها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن شعبنا ليس وحده، فدول الجامعة العربية لن تتخلى يوما عن مركزية القضية الفلسطينية، والإجماع الذي يوحد الأمة كان ولم يزل وسيبقى بعنوان "فلسطين".





بدوره، أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن عقد هذا الاجتماع في بيت الكشافة العربي هو إنجاز كبير، معربا عن شكره للشقيقة الكبرى مصر لتأمين وعقد الاجتماع التنفيذي.





بدوره، قال مدير الإقليم العربي بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، "إن هذا اليوم يشكل لنا في مصر خطوة انتقالية بتاريخ الكشافة الفلسطينية، ونشعر بالفخر الكبير لعقد أول اجتماع تنفيذي لها في البيت العربي"، مشيرا إلى أن "هناك إنجازات كثيرة حققناها وهي إعادة عضوية فلسطين للمنظمة العالمية، وحشد الدول العربية من أجل عودة فلسطين للمنظمة العربية للكشافة".





وتابع حمدي أن الكشافة الفلسطينية تلعب الآن دورا كبيرا في صياغة توجهات مستقبلية فيما يتعلق بالكشافة.





وكرم اللواء الرجوب، في ختام الاجتماع الذي ستستمر أعماله حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مدير الإقليم العربي بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية- أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ونائب وزير الشباب والرياضة المصري محمد عبدالقادر، ومدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية الوزير مفوض عبدالمنعم الشاعري، تقديرا للجهود التي يبذلونها دعما للحركة الكشفية وقطاع الرياضة الفلسطيني .