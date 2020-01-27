أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق فى أحداث شغب مباراة مصر وتونس.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم

طالب الإعلامى أحمد موسى، بفتح تحقيق من الاتحاد الدولي، لكل من تورط بالاعتداء على أبناء مصر بعد انتهاء المباراة التى جمعت منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره التونسى.





علق الإعلامى أحمد موسى، على تقدم الأهلى على فريق النجم الساحلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال تقديمها برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» مقطع فيديو للإعلامي الإخواني أحمد منصور يصف تنظيم جماعة الإخوان بـ «الوهمي».





قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب المصرى لاينسى كل الخونة والمخربين، وسيعريهم كما عري محمد على بالأمس بعد دعواته الفاشلة للتظاهر فى 25 يناير.





كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن رحلة صعود جماعة الإخوان الإرهابية الملوث بالدم حتى إسقاطهم وانهيارهم من قبل الشعب المصري في 30 يونيو، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو وضعت الإخوان الدولي في المواجهة بعد كشف خدعتهم.





كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن الوجه الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية وفشل التنظيم الدولي في المواجهة بعد ثورة 30 يونيو.



