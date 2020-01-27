AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق فى أحداث شغب مباراة مصر وتونس.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:01 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب

طالب الإعلامى أحمد موسى، بفتح تحقيق من الاتحاد الدولي، لكل من تورط بالاعتداء على أبناء مصر بعد انتهاء المباراة التى جمعت منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره التونسى.

علق الإعلامى أحمد موسى، على تقدم الأهلى على فريق النجم الساحلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

عرضت الإعلامية أماني الخياط  خلال تقديمها برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» مقطع فيديو للإعلامي الإخواني أحمد منصور يصف تنظيم جماعة الإخوان بـ «الوهمي».

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب المصرى لاينسى كل الخونة والمخربين، وسيعريهم كما عري محمد على بالأمس بعد دعواته الفاشلة للتظاهر فى 25 يناير.

كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن رحلة صعود جماعة الإخوان الإرهابية الملوث بالدم حتى إسقاطهم وانهيارهم  من قبل الشعب المصري في 30 يونيو، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو وضعت الإخوان الدولي في المواجهة بعد كشف خدعتهم.

كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن الوجه الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية وفشل التنظيم الدولي في المواجهة بعد ثورة 30 يونيو.

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، إن هناك هجوما ضد القوات المسلحة الليبية بعد وصول معدات عسكرية مؤخرا من تركيا، موضحا أن إدارة الاستطلاع تبنت المراقبة والمتابعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدف الجماعة حكم مصر | فيديو مسرب لـ خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان .. شاهد

أمانى الخياط تعرض فيديو يفضح أطماع خيرت الشاطر وتنظيم الإخوان| شاهد

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات المسلحة.. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل واقعة التحرش.. والأرصاد تحذر

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان..وهذا موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه على الهواء.. شاهد

الإخوان تاريخ ملوث بالدماء.. رحلة صعود الجماعة الإرهابية حتى السقوط بأمر الشعب

ترشيحاتنا

صدمة قوية للنادي الأهلي قبل مواجهة الهلال بسبب رمضان صبحي

شعبة الخضروات: الجزر يأتي إلينا من الصين بداية من شهر 5.. فيديو

محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل

شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره.. شاهد

ذعر وخوف.. مواطن صيني يكشف المأساة داخل ووهان بسبب كورونا.. فيديو

أخبار الفن.. قصة زواج زينة وأحمد عز.. الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور