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فن

I'll Never Love Again أفضل أغنية مكتوبة بـ جوائز جرامي

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:24 ص
Ill Never Love Again
Ill Never Love Again
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سعيد فراج
حصلت أغنية النجمة العالمية ليدي جاجا «I'll Never Love Again»، التي تم طرحها ضمن فيلم A Star Is Born، على جائزة جرامي للإعلام المرئي، كأفضل أغنية مكتوبة، وتسلم الجائزة فريق عمل الأغنية (ناتالي هيمبي وهيلاري ليندسي وآرون ريتير). 

من جهة أخرى تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 

وظهرت ريهانا مع DJ Khalid على السجادة الحمراء في كامل أناقتها مرتدية فستان ذهبي في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل. 

وحضرت ريهانا حفل عشاء الجرامي كمدعوة وليست منافسة على الجوائز الموسيقية بسبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة لانشغالها بماركتها العالمية fenty. 

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