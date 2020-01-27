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منوعات

حادث مأساوي.. عامل يدهس طفلة ويهرب في السعودية.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
هزت حادث دهس طفلة في شوارع المملكة العربية السعودية على يد مجهول، مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. حيث صدم سائق طفلة ولاذ بالهروب  كي لا تكتشف جريمته.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للواقعة المأساوية، وظهر في الفيديو سيارة تسير في أحد الشوارع الفرعية في منطقة سكنية، بسرعة متوسطة.

فيما بعد ظهرت الطفلة الصغيرة من العدم وركضت بسرعة تجاه السيارة، بينما السائق لم يراها، ولكنه شعر باصطدامها مما دفعه للنزول من السيارة وسحبها من أسفل السيارة ووضعها على جانب الطريق.

 ليترك السائق الطفلة دون معرفة مصيرها ويهرب بعيدًا بالسيارة، وبعد وقت قصير ظهرت سيارة أخرى ونزل سائقها للإطمئنان على الطفلة ومعرفة مصيرها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد دون على الفيديو :"عامل اجنبي تجرد من الانسانية يدهس طفلة صغيرة بالشارع وبكل دناءة يسحبها من تحت السيارة ليلقي بها في الشارع بدلا من اسعافها ويحاول الهرب قبل ان يتوقف بعد قدوم مواطن اليه".

عامل اجنبي تجرد من الانسانية يدهس طفله صغيرة بالشارع وبكل دناءة يسحبها من تحت السيارة ليلقي بها في الشارع بدلا من اسعافها ويحاول الهرب قبل ان يتوقف بعد قدوم مواطن اليه

(من يعرف وش اخر اخبار وضع الطفله)؟#برد_الشتاء#برد_موت
#حذف_امازون_وسوق_كوم pic.twitter.com/1c8V4IlmZo

— وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) January 26, 2020
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