أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه.. ويطالب بالكشف على المقاول الهارب.. ويؤكد: مريض وسليط اللسان

تناول الإعلامى احمد موسى، العديد من القضايا الهامة والشائكة خلال تقديمه حلقة يوم الاحد من برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"





قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب المصرى لاينسى كل الخونة والمخربين، وسيعريهم كما عري محمد على بالأمس بعد دعواته الفاشلة للتظاهر فى 25 يناير.









قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب المصرى لاينسى كل الخونة والمخربين، وسـ يعريهم كما عري محمد على بالامس بعد دعواته الفاشلة للتظاهر فى 25 يناير.





قال الإعلامى أحمد موسى، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون فى ثراء بينما عملائهم يتسولون.





قال الإعلامى أحمد موسى، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون فى ثراء بينما عملائهم يتسولون.





تقدم الإعلامى أحمد موسى، بالتهنئة لـ المنتخب المصرى لكرة اليد، بعد تتويجه بكأس الامم الإفريقية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبيد للمرشد.





وأضاف موسى «بعض عناصر الإخوان الإرهابية كانت تُقبل أقدام المرشد، فهم اعتادوا دائما على المعيشة في ذل»، مردفا «الإخوان رمت الإرهابي بهجت صابر اللي خرج وفضح القيادات بعد الاختلاف معاهم».







