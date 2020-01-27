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الصحة: حل جذري من الوزارة لحل أزمة أسرة الرعاية المركزة والحضانات

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:28 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير والارتقاء بخدمة الرعايات والحضانات والطوارئ.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك حل جذري وخطة للوزارة لحل أزمة أسرة الرعاية المركزة والحضانات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها عدد أسرة كبيرة بالمستشفيات تتقارب من عدد الأسرة الموجودة بكبرى مستشفيات العالم.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم توجيه الإسعاف بالأماكن التى يكون بها أماكن فارغة للعناية بالمرضى من خلال عملية الميكنة.

وأشارت إلى أن، هناك ميكنة كاملة لجميع المستشفيات بالقطاع العام والخاص، مضيفة أن الذي نجح قوائم الانتظار هو استرداد تكاليف الخدمة وأجور عادلة للأطباء والميكنة الكاملة لقطاعي الخاص والعام.
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