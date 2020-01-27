تزوجنا في 2012.. زينة تكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجها من أحمد عز

كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في 15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.





وقالت "زينة" خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز كان شخصيته مختلفة وكانت تثق فيه ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتقي بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.





وأضافت «زينة»: "هى الناس عايزة تفهم ليه، وانا مش عايزة أفهم حاجة عن حد، وعايزة أقفل على نفسي وعن حياتي الشخصية لانها متخصش حد".



