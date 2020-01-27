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توك شو

تزوجنا في 2012.. زينة تكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجها من أحمد عز

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:11 ص
زينة وأحمد عز
زينة وأحمد عز
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في  15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.

وقالت "زينة" خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحمد عز كان شخصيته مختلفة وكانت تثق فيه ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتقي بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.

وأضافت «زينة»: "هى الناس عايزة تفهم ليه، وانا مش عايزة أفهم حاجة عن حد، وعايزة أقفل على نفسي وعن حياتي الشخصية لانها متخصش حد".

ررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 مارس المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، للمحامي عمر عبد الرحمن، دفاع أحمد عز، والذي طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من بيان مصروفات المدرسة المقيد بها التوأم زين الدين وعز الدين، وكذا بيان الحالتين العلمية والاجتماعية لهما، ولأقرانهما من أفراد أسرة "زينة".

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بان مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت قد قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهم لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها، وذلك لارتفاع مصاريفها التي تعادل 900 ألف جنيه مصري، لجلسة 13 فبراير.

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بان مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس،قد قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة عز الدين، وزين الدين احمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.
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