حمدي فتحي: تألق ديانج لا يقلقني.. وإصابتي صعبة

علق حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على تألق زميله السنغالي إليو ديانج، مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.





وأكد حمدي فتحي على ان اليو ديانج ظهر بشكل مميز مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وان هذا لا يقلقه على الاطلاق.





وذلك عقب فوز الفريق الأحمر، على ضيفه النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية، بدوري أبطال أفريقيا.





وقال فتحي، في تصريحات تليفزيونية، إن المباراة غلب عليها الطابع البدني، حيث جمعت بين فريقين كبيرين.





وأكد أن الأهلي سيلعب للفوز على الهلال السوداني، خارج دياره في الجولة الأخيرة، لحسم صراع الصدارة، رغم أن الفريق يكفيه التعادل للتأهل.





وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها، بقطع في غضروف الركبة، كانت صعبة، وحدثت عندما كان في قمة تألقه مع الأهلي.





وشدد على أن تألق ديانج، الذي ينشط في نفس مركزه، لا يصيبه بالقلق، موضحا: "بالعكس، المنافسة القوية تصب في مصلحة الفريق، وهي الأهم".



