إيهاب جلال: التسرع أمام المرمى سبب تأخر فوز المصري

وجه المدير الفني لفريق المصري إيهاب جلال، الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطي مباراة نواذيبو الموريتاني وهو ما تكلل في النهاية باحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية..





وأكد جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في طرق اللعب للمصري بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدوري أو الكونفيدرالية.





وأضاف أن التسرع أمام المرمى كان السبب في تأخر إحراز هدف الفوز حتى الدقائق الأخيرة.





واشار جلال أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيري للمفاجأة بالفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف نظيف، أضفى مزيدًا من التوتر على المباراة، خاصة مع رغبة لاعبي المصري في حسم المباراة مبكرًا قبل السفر إلى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشي بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز، وهو الفوز الذي قلب الموازين في المجموعة.





واقتنص المصري البورسعيدي فوزا صعبا في الوقت القاتل على ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة (1-0)، أمس الأحد، باستاد الإسكندرية، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفيدرالية.





سجل هدف المصري اللاعب البوركيني سعيدو سمبوري في الدقيقة 86 ليحصد الفريق البورسعيدي النقاط الثلاث على حساب بطل موريتانيا.



