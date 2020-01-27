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أخبار العالم

محافظ مأرب اليمنية يدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج لها ميليشيا الحوثي

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:27 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أ ش أ
دعا محافظ مدينة مأرب اليمنية اللواء سلطان العرادة، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج لها الآلة الإعلامية التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية للنيل من استقرار المحافظة التي تعيش أوضاعًا مستقرة.

وأكد المحافظ في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الأمنية، أن المحافظة تشهد كل يوم المزيد من التقدم والاستقرار على مختلف الأصعدة، في ظل المساندة الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية.

وقال العرادة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "إن أبناء مأرب وبقية أبناء المحافظات الأخرى المتواجدون فيها، لم يعد يهمهم الوضع في مأرب، فهو مستقر، وهمهم ينصب على التفكير في استعادة صنعاء كعاصمة للجمهورية اليمنية، وعودة اليمن منبع العروبة إلى حاضنته العربية، وتصفية وطنهم من وكلاء فارس، الذين يريدون الانتقام لقاسم سليماني في جبال نهم وصرواح".

وأكد محافظ مأرب أن عاصمة إقليم سبأ ومنطلق الشرعية، ستظل كما عهدتها القيادة السياسية والحكومة، وتحالف دعم الشرعية والشعب اليمني محمية بأبطالها الشرفاء ورجالها الميامين من الجيش الوطني والأمن وأبناء الشعب اليمني المتواجدين فيها، وقال "هيهات للكهنوت الإمامي أن يدنس مأرب ".

ونوه بالدعم والمساندة الكبيرة للتحالف العربي للانتصار للشرعية في اليمن والجيش الوطني على خلاف ما يروج له البعض من اختلال العلاقة بين الشرعية والتحالف.

ودعا العرادة الصحفيين والإعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي ممن انجروا وراء شائعات مليشيا الحوثي الانقلابية إلى زيارة المحافظة، والنزول بأنفسهم إلى الشوارع، والإطلاع عن كثب على مستوى التنمية والاستقرار الكبير الذي تشهده المحافظة، ونقل الأوضاع بالصوت والصورة من الواقع الميداني، لا عبر ما يسمعونه من إشاعات المغرضين والمتربصين.
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