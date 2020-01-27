المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزيري التعليم العالي والتربية الوطنية في جيبوتي

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل أحمد، ووزير التربية الوطنية والتأهيل المهني مصطفى محمد محمود، في دولة جيبوتي تطوير التعاون بين المنظمة وجمهورية جيبوتي.





وأفاد بيان صادر عن الإيسيسكو بأن المالك بحث مع الوزيرين كذلك مجالات التعاون بين المنظمة ووزارتيهما، حيث أبديا الرغبة في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التواصل بين الجانبين، فيما استعرض الوزيران أهم البرامج والنشاطات التي تحتاجها جيبوتي حاليا وتود أن تقوم الإيسيسكو بالتعاون في تنفيذها.



