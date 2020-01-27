شخصيتي اتغيرت.. زينة: أنا كنت واحدة تانية خالص من 7 سنين

قالت الفنانة زينة، إن شخصيتها اختلفت كثيرا خلال الـ 7 سنوات الأخيرة.





وأوضحت زينة خلال حوارها مع الإعلامى عمرو اديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"أنا كنت شخصية غير مسئولة وكان كل هدفى هو التسوق والسفر، ولكن بعد مجئ اولادى أصبحت أكثر عقلانية وإتزانا".





وعن فيلم الفلوس، أشارت «زينة» إلى أن المقالب بين تامر حسني وخالد الصاوي خارج الفيلم كانت أكثر من داخل الفيلم، وخالد الصاوي دائما كان يختفي ويقول انه لم ياتي إلى الفندق، مؤكدة أن العمل مع خالد الصاوي ممتع وهو شخصية طيبة جدا.



