مدينة أشباح.. مصرية في الصين تكشف لحظات الرعب بـ ووهان

كشفت عزة عبد الوهاب، مسؤولة الطلبة بجامعة ووهان الصينية، عن وجود 23 طالبًا وطالبة بالجامعة ضمن أكثر من ألف مصري بالمدينة.

وأكدت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أمس الأحد :" عايشين في

وأكدت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أمس الأحد :" عايشين في حالة رعب و الوضع صعب للغاية في مدينة ووهان".

وتابعت أنه يوجد تواصل مستمر مع السفارة للخروج من المدينة، فا لطلاب لا ينامون بسبب انتشار المرض، مشيرة إلى أن كل المحالات التجارية والأسواق وجميع المستشفيات في المدينة تم إغلاقها.