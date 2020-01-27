مدينة أشباح.. مصرية في الصين تكشف لحظات الرعب بـ ووهان

كشفت عزة عبد الوهاب، مسؤولة الطلبة بجامعة ووهان الصينية، عن وجود 23 طالبًا وطالبة بالجامعة ضمن أكثر من ألف مصري بالمدينة.
وأكدت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أمس الأحد :" عايشين في حالة رعب والوضع صعب للغاية في مدينة ووهان".
وتابعت أنه يوجد تواصل مستمر مع السفارة للخروج من المدينة، فالطلاب لا ينامون بسبب انتشار المرض، مشيرة إلى أن كل المحالات التجارية والأسواق وجميع المستشفيات في المدينة تم إغلاقها.
وطالبت بإخلاء الطلاب من المدينة في أسرع وقت ، قائلة :" أصبحت مدينة أشباح، مفيش أي حاجة شغالة فيها".