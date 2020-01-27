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أخبار العالم

رئيس النواب العراقي يستنكر الاعتداءات المتكررة على السفارة الأمريكية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:08 ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقي
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ا ش ا
استنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأمريكية وسط بغداد، معتبرا هذه الحوادث تسيء للدولة العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أمس الأحد، إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأمريكية وسط بغداد أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف الحلبوسي أن أي اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات. 
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