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محافظات

محافظ قنا يثني على الدور المهم لرجال الشرطة في حفظ الأمن للوطن والمواطنين

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:17 ص
محافظ قنا أشرف الدوادي
محافظ قنا أشرف الدوادي
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أ ش أ
أثنى محافظ قنا أشرف الدوادي على الدور الهام لرجال الشرطة في حفظ الأمن للوطن والمواطنين، مشيدا بما يبذلونه من جهد وما يقدمون من تضحيات.

وقال المحافظ - خلال الاحتفال الذي أقامه قصر ثقافة قنا للاحتفال بالذكري الثامنة والستون لعيد الشرطة أمس الأحد - إن مصر ماضية قدمًا نحو التنمية والبناء بسواعد أبنائها الأوفياء، مؤكدا أن مصر لن تنسى الشهداء وما قدموه في مواجهة الإرهاب الأسود. 

جدير بالذكر أن الاحتفال شهد عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقي العربية، إضافة إلى عروض الأطفال لقصر ثقافة الطفل.

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