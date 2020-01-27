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رياضة

أشرف صبحي يفتتح مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتى في بورسعيد

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحى الاماراتى بمحافظة بورسعيد والذى يقع على مساحة نحو 4747 متر مربع بمنحة من قبل شركة إيني الايطالية المشغل الرئيسي لحقل ظهر لاستخراج الغاز بمنطقة غرب بورسعيد.

ويضم مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد مبنى إدارى، ومكتبة، وقاعة حاسب آلي، وصالة مناسبات، وحديقة أطفال، وملعبين إحداهما لكرة القدم والأخر متعدد الأغراض، وقاعة تدريب، وصالات أنشطة. 

وشهد وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إيني الإيطالية ايذانًا بتسليم مركز شباب الشيخ زايد للوزارة لتولي مهام إدارته، علاوة على تنفيذ برامج مشتركة داخل المركز خلال الفترة المقبلة على صعيد تدريب وتنمية مهارات الشباب. 

وقال الدكتور أشرف صبحي :"يمثل مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي إضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة بمحافظة بورسعيد بتميز إنشاءاته المتنوعة، وجاهزيتها لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لأبناء الحي"، مشيرًا إلى الدور المجتمعي للكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص في تقديم خدمات تنموية في شتى المجالات.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلى رؤية واستراتيجية الوزارة في تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالإمكانيات التي تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه في خدمة النشء والشباب، وكذا المجتمع المحيط بها في إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيرًا أن الوزارة تفتح المجال أمام استثمار القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب بنظام حق الانتفاع وفق القوانين والضوابط العاملة في هذا الشأن.
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