حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

كشف حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي عن موعد عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة.





ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال مشاركته بمعكسر منتخب مصر قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.





وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "عودتي للملاعب ستكون في مايو المقبل".





وأضاف: "الأهلي سيفوز ببطولة الدوري بأي لاعبين، ومنذ فترة الإعداد كان كل تفكيرنا أن لا نكرر ما حدث في الموسم الماضي".



