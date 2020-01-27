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فن

محمد ثروت ينضم لأبطال فيلم يوم 13

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:11 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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سعيد فراج
تعاقد المنتج لؤي عبدالله (شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض)، مع الفنان محمد ثروت، للمشاركة في فيلم "يوم 13" والذي يتم تصوير مشاهده الداخلية حاليا بـ ديكور "القصر" الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة بمدينه السادس من أكتوبر، وتخطت ميزانية بناؤه ٩ ملايين جنيه. 

ويعتبر فيلم "يوم ١٣"، هو التجربة الثانية للفنان محمد ثروت، مع شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض"، بعد مشاركته في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة أوسكار للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله، ويتم حاليا إجراء مراحل المونتاج للفيلم. 
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فيلم «يوم ١٣» يعد التجربه الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت. 

‏‎‏‎تقنية  "ثري دي" هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع ، ويصنف فيلم يوم 13 من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل تشويقي. 

فيلم "يوم ١٣" من بطولة: أحمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير وأروي جودة وجومانه مراد ومحمود عبدالمغني، بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج «أوسكار للتوزيع ودور العرض - للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله»، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله. 
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