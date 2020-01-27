وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 شخصا في حادثين مروريين بأسوان وسوهاج

شهدت منطقة جرف حسين جنوب محافظة أسوان أمس الأحد حادث تصادم حافلة نقل ركاب مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا.

وكان مدير أمن أسوان اللواء هشام فاروق تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي يقل مجموعة من السودانيين والمصريين والفلسطينيين بسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل المصابين.





وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيا و3 فلسطينين، ومصري كحصيلة أولية، فيما لم يسفر الحادث عن وجود أى وفيات.





تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الصداقة جنوب مدينة أسوان؛ لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل، لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخصان آخران بإصابات وجروح متفرقة في حادث تصادم وقع مساء أمس الأحد بين سيارة نقل وأخرى ملاكى على الطريق الشرقى السريع "سوهاج / البحر الأحمر" بدائرة مركز أخميم.





وكان مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي السريع "سوهاج / البحر الأحمر" بدائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.





وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث وقع بمنطقة الكيلو 35 من الطريق بين سيارة "نقل" وأخرى "ملاكي" بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطىء، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من كرستين صموئيل سدراك (30 عاما ) وعبد الملاك يعقوب عاذر (56 عاما ) وميخائيل عياد فهيم (46 عاما ) وجمال سفين حلمي (35 عاما )، وإصابة شخصين آخرين بإصابات وجروح وكسور متفرقة.



