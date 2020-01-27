تورونتو رابتورز ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

نعى نادي تورونتو رابتورز الكندي لكرة السلة أمس الأحد رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، الذي توفي اليوم في حادث تحطم مروحيته في جنوب كاليفورنيا، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل ابنته أيضا بجانب آخرين.





وقال مسؤولون بمدينة كالاباساس إن 4 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبي، قتلوا أيضا عندما ارتطمت الطائرة المروحية بجانب تل.

واشتهر كوبي بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.





وكرم ناديا رابتورز وسان أنطونيو سبيرز، الأسطورة الراحل، كوبي براينت، خلال مبارتهما في الدوري بترك الكرة لمدة 24 ثانية وهي رقم قميص براينت أبان لعبه.



