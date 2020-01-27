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رياضة

حقيقة وجود خلافات داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر.. سيد معوض يوضح

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن حقيقة وجود خلافات داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية ان هذا الامر غير صحيح وان الجهاز الفني على قلب رجل واحد.

وعن وجود خلاف داخل جهاز المنتخب، قال: "لا يوجد أي خلاف، هدفنا واحد وهو النجاح في تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم".

واختتم سيد معوض: "نريد أن نعيد الوقت الذي كان فيه جميع عناصر المنتخب واحد، هدفنا المنافسة على أمم إفريقيا وإسعاد الجماهير بالصعود لكأس العالم، ولا صحة لما تردد عن وجود خلافات".

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