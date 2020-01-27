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رياضة

في عيد ميلاده الـ36.. أحمد الأحمر يحطم الأرقام القياسية في التتويج بالبطولات

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:31 ص
أحمد الأحمر قائد
أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد
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ريهام بكير
تسلم أحمد الأحمر ، قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس بطولة أمم إفريقيا مساء الأحد ، بعد النجاح في اقتناص اللقب من تونس والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، لتكون البطولة الرابعة القارية له مع الفراعنة ، ليحطم الأرقام القياسية.

ويتزامن مع ، التتويج الرابع له مع المنتخب ، عيد ميلاده الـ 36 ، ولد أحمد الأحمر في 27 يناير عام 1984 ، لعائلة زملكاوية ، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء في اليد ، مصطفى الأحمر ، وشقيقته ، الإعلامية نيرة الأحمر.

وفي عيد ميلاده الـ36 ، حطم الأحمر الأرقام القياسية في حصد البطولات إلى جانب كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة اليد والرياضة المصرية بشكل عام ، بالإضافة إلى تميزه بمراوغته ومهاراته في حسم العديد من المباريات والبطولات التي حصد خلالها لق الهداف وأفضل لاعب لمرات عديدة.


ويسرد موقع صدى البلد الإخباري ، تاريخ أحمد الأحمر في التتويج بالبطولات.


أحمد الأحمر مع منتخب مصر

فقد حصد مع منتخب مصر 10 بطولات ، موزعين إلى 4 أمم إفريقيا أعوام 2004 و 2008 و 2016 و 2020 ، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات ، ولقبين دورة الألعاب العربية ، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.


في حين شارك في ثلاث دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دي جانيرو 2016 محققا المركز التاسع ، وشارك أيضا في سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه في نسخة 2017 في فرنسا.


انجازات فردية

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادي واحد ، وهو نادي الزمالك ، بتحقيقه 12 بطولة قارية معه.

وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية ، كما حقق ، العديد من الألقاب الفردية في كل البطولات التي شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر ، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن ، وأفضل لاعب ، وهداف البطولة ، وفي أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب


بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذي يحققه في اغلب المباريات التي شارك فيها ولو لدقائق معدودة ، سواء محلية أو قارية أو عالمية.


رقم 1 على مستوى العالم في الألقاب القارية

وعلى صعيد الأندية بقارتي اسيا وافريقيا ، توج أحمد الأحمر، بـ19 بطولة قارية ليكون ، رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية ، حيث توج مع الزمالك ، 5 مرات دوري أبطال إفريقيا ، و5 السوبر الإفريقي، مرة كأس أبطال الدوري و4 مرات ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس ، بالإضافة لحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2010.


دوري أبطال إفريقيا مع الأفريقي التونسي

4 مرات بطولة دوري أبطال اسيا ، مرتان مع الجيش القطري ، وواحدة مع أهلي جدة ، واخرى مع السد اللبناني

توج مرتان ببطولة الخليج مع أهلي جدة السعودي

وعن البطولات المحلية اثناء انضمامه لمجموعة من الأندية
4 بطولات دوري مع الزمالك، و3 بطولات كأس مصر، و3 مرات بطل كأس السوبر المصري.
مع نادي فلينسبورج كأس ألمانيا 2015
حصد كأس ولي العهد وكأس الأمير ، والدوري القطري مع نادي الجيش.
المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الكويت الكويتي.
المركز الثاني في البطولة العربية مع نادي الوحده السعودي.

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