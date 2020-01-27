أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استئناف تدريبات الفريق غدًا الإثنين، في الواحدة ظهرًا، بعد الفوز مساء اليوم الأحد على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المرحلة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الأهلي تدريباته دون راحة قبل السفر إلى السودان، الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل.





حقق فريق الاهلي فوزا صعبا علي النجم الساحلي بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





جاء هدف الاهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجايي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.



