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فن

شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره.. شاهد

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:36 ص
شريف منير
شريف منير
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مصطفى كرم
وجه الفنان شريف منير رسالة لجمهوره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب شريف منير عبر "إنستجرام" قائلا: "اوعى تيأس أبدا وتراجع عن حلمك حتى لو تأخر تحقيقه وافتكر أن مرادك ممكن يحصل في أخر ربع ساعة من حياتك".

وانهالت عليه التعليقات من متابعية وجاءت بين "كلام جميل" و "ونعم بالله" و "جاءت في وقتها "وحشتنا يا نجم " و" تسلم ايدك على الكلام الجميل ده".

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

 تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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