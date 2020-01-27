ثقافة أسوان تقدم عرضها المسرحي سيرة بني زوال ضمن فعاليات الهيئة.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم العديد بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان.





وفى هذا الإطار وضمن فعاليات الموسم المسرحى بالهيئة نظم فرع ثقافة أسوان العرض المسرحى " سيرة بنى زوال" على مسرح مجلس قروى الشطب حيث يستمر العرض حتى 28 يناير الحالي.

وتدور أحداث العرض حول قرية بنى زوال التى حلت بها اللعنة التى أدت بأهلها إلى الزوال فأصبحوا أناس بلا روح وقلوبهم أصبحت حجاره وماتت ضمائرهم لأنهم راوحوا إلى طريق يغضب السماء طمعًا منهم فى أن يسودوا على الأرض ، ولأنهم إتبعوا الحرام.





وسيطرت لعنة السماء عليهم وأبادتهم واحد تلو الأخر مما جعلهم عرضة لأى طامع يسيطر عليهم وعلى خيرات قريتهم ، وقد كان أن يأتى دجال يحيك عليهم أنه يملك الشفاء لهم , ولكنه يطمع فى أهم كنز فى القريه وهى البنت العذراء الوحيده "شمس" .





وقد تصور أهل القريه أنها الخلاص والشفاء لهم بعد أن تزول اللعنة وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعى ، ولكن لم يعرف أهل القريه أن شمس هى اللعنة الأخيرة.





والعرض المسرحى من تمثيل فرقة مكتبة الشطب "على عبد الجواد ، وفاطمة عثمان محمد , ودعاء صلاح الدين ، وعلى عبد الرازق ، وحسام الدين حسن ، وكريم عطا الدين ، وأحمد إبراهيم جابر ، وعبد الرحمن جمال ، وبشير أحمد محمد ، وحسن عبدالله شرف" ، ومن تأليف محمد على ابراهيم ، وموسيقى عبد المنعم عباس ، وسينوغرافيا وإخراج خالد عطا الله.