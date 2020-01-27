المتاحف العالمية بعيون مصرية.. دورة تدريبية لأول مرة في المتحف الإسلامي

ينظم المُتحف الإسلامي بالقاهرة دورة تدريبية بعنوان "المتاحف العالمية بعيون مصرية" في الفترة من 2- 6 فبراير المقبل.





وأكد الدكتور ممدوح عثمان مديرعام المُتحف أن هذا التدريب يهدف لنشر الوعي والثقافة وعلوم المتاحف العالمية،من خلال نقل رؤى أساتذة مصريين متخصصين سافروا إلى بلدان العالم المختلفة،لينقلون إلى طلاب كليات الآثار هذه العلوم والمعارف تحت مظلة المُتحف.





من جانبه قال د.عبد الحميد عبدالسلام أبوعليو رئيس قسم التدريب والنشر العلمي بالمتحف أن هذا التدريب هو الأول من نوعه ف مصر والعالم العربي، فلم يسبق لأحد المتاحف المصرية أو في الوطن العربي أن أقيم مثل هذا البرنامج.





وأوضح أبوعليو أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب كليات الآثار والسياحة على مستوي مصر،ويشارك فيع عدد من القيادات والمحاضرين من وزارة السياحة والآثار والجامعات المصرية.





وسينقل المحاضرين للطلاب رؤياهم عن العرض المتحفي وكذلك أساليب التأمين والتوثيق والأرشفة وكيفية عمل وإعداد المعارض المؤقتة، وكل ذلك من خلال النظرة العالمية الشمولية للمتاحف التي سبق لهم زيارتها.







