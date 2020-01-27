بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي.. مؤمن زكريا يوجه رسالة لجمهور الأهلي





وغرد مؤمن زكريا عبر تويتر قائلا: "‏شكرا جمهور الاهلى العظيم".





ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعية وجاءت بين "‏‎كنت وحشنا يا مؤ ونورت استاد السلام يا حراق" و "‏‎ترجع بالسلامة يا حبيبي" و "‏‎ترجع بسلامه أن شاء الله يااامؤمن وتكهرب الملعب انت وكهربا بإذن الله" و "‏‎منتظرين رجوعك بفارغ الصبر يامؤمن ".





وفاز الأهلى بهدف مقابل لا شيء على فريق النجم الساحلي في المباراة التي جمعت بينهم أمس في إطار مواجهات إياب الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي الشكر لجماهير القلعة الحمراء على مسانده ودعمه خلال حضوره لقاء الأهلي والنجم الساحلي بإستاد السلام.