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فن

الأكل هو السبب.. داوود حسين يكشف تفاصيل وعكته الصحية وخضوعه لجراحة

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:53 ص
داوود حسين
داوود حسين
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سعيد فراج
أجرى برنامج ET بالعربي، حوارًا متلفزًا مع النجم الكويتي داوود حسين، تطرق من خلاله للوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وأسبابها وتطورات حالته. 

وقال داوود حسين، في حواره لـ ET بالعربي، إنه تعرض لـ أزمة قلبية، خلال كواليس مسلسل "في ذاكرة الظل" مشيرًا إلى أن السبب هو الأكل، ونصحوه الأطباء بتخفيف الأكل، بعدما خضع لعملية وتركيب قسطرة بالقلب، وطمأن جمهوره على حالته. 

يأتي ذلك بعدما، ظهر الممثل الكويتي داوود حسين فى المستشفى حيث أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض.

وعلق داوود حسين قائلا: "الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل .. ووجود انسان يحب عمله ويملك كاريزما انسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع .. انه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك .. قسم القلب .. شكرًا من القلب الذي عالجته .. ومرحبًا بك في قائمة اخوان دنياي".

النجم الكويتي كان صرح لـ "ـصدى البلد" عن مسلسله الجديد قائلا: إن دوره في مسلسله الجديد "ذاكرة الظل" به تغيير كبير عن الأدوار التي قدمها من قبل.

وتابع داوود حسين: الجمهور اعتاد علي تقديمي الأدوار الطيبة ولكن في هذا الدور أقدم شخصية شريرة والجمهور سيكرهني.


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