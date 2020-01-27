AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

دراسة: قصص الغرام العربية أثرت على الشعراء والفنانين عبر التاريخ

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:04 ص
قصص الغرام العربية
قصص الغرام العربية أثرت علي الشعراء والفنانين
Advertisements
علاء المنياوي

كشفت دراسة أجرتها الباحثة وفاء عبدالحق عزيز عبد الحق أن العرب كان لهم باع طويل في قصص العشق والغرام،وقد توارثتها الكتب والمؤرخون وشملتها طيات الزمان كمصادر للدلالة على العشق والغرام.

الدراسة جاءت ضمن رسالة أعدتها الباحثة وحصلت بها على ماجستير بامتياز في الآثار الإسلامية من كلية أثار جامعة القاهرة،وكانت الرسالة بعنوان"النص والصورة في قصص العشق والغرام في التصوير الاسلامى - دراسة أثرية فنية".

وتوصلت الباحثة في دراستها إلي أنه على الرغم من أن أغلب القصص ينتهى نهاية محزنة، إلا إنها تعتبر من أجمل ماحمل لنا التاريخ من عبير الأيام الخوالي،حيث أنها قصص مفعمة احيانا بمشاعر الدفء والحنين والابتهاج والفرحة،واحيانا اخرى بمشاعر الالام والانين والاهات والحزن.

وطبق للدراسة، فقد أثرت قصص العشق والغرام الموجودة فى التراث الادبى العربى والفارسى فى الفنانين من شعراء ومصورين، فنهلوا من احداث تلك القصص اشعارا ومناظر تصويريه بمخطوطاتهم،واطلقوا لخيالهم العنان للتعبير عن أحداث كل قصة دون ان يبعدون عن جوهر القصة فى الروايات ليؤلفوا وحدة منسجمة،واحيانا اضفوا على هذه القصص بعض الاحداث من مخيلتهم،مما قربوا فيه القصة من بيئتهم وعصرهم.واستلهموا خواطرهم لتنظيم هذه الاحداث.

ولقد تخطت قصص العشق والغرام وسرد الماسى الوجدانية حدود الزمان والمكان، وقفزت فوق الاسوار واقتحمت الحصون وسارت فى الصحارى، واثرت على الحان الموسيقى واشعار الشعراء بانبل واسمى المشاعر والاحاسيس،فكانت تلك القصص معينا خصبا نهل من نبعه الصافى ومعينه الذى لاينضب الشعراء والفنانين والمصورين، واستلهموا منه الكثير فى اعمالهم الفنية على مر العصور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هماى وهمايون وجلنار واردشير .. ماجستير بامتياز لباحثة كشفت قصص الغرام في التصوير الإسلامي..صور

ترشيحاتنا

زينة.. تزوجت أحمد عز عن قصة حب وهو سبب الولادة بأمريكا.. شاهد

نجم الأهلي السابق: غياب أفشة عن الفريق أثر في الأداء أمام النجم.. فيديو

أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي

في انتظار أبطال إفريقيا.. وزير الرياضة يستقبل منتخب اليد بمطار القاهرة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق فى أحداث شغب مباراة مصر وتونس.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم

فايلر: الفوز على النجم خطوة مهمة نحو التأهل لدور الثمانية الإفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور