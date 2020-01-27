دراسة: قصص الغرام العربية أثرت على الشعراء والفنانين عبر التاريخ

كشفت دراسة أجرتها الباحثة وفاء عبدالحق عزيز عبد الحق أن العرب كان لهم باع طويل في قصص العشق والغرام،وقد توارثتها الكتب والمؤرخون وشملتها طيات الزمان كمصادر للدلالة على العشق والغرام.



الدراسة جاءت ضمن رسالة أعدتها الباحثة وحصلت بها على ماجستير بامتياز في الآثار الإسلامية من كلية أثار جامعة القاهرة،وكانت الرسالة بعنوان"النص والصورة في قصص العشق والغرام في التصوير الاسلامى - دراسة أثرية فنية".



وتوصلت الباحثة في دراستها إلي أنه على الرغم من أن أغلب القصص ينتهى نهاية محزنة، إلا إنها تعتبر من أجمل ماحمل لنا التاريخ من عبير الأيام الخوالي،حيث أنها قصص مفعمة احيانا بمشاعر الدفء والحنين والابتهاج والفرحة،واحيانا اخرى بمشاعر الالام والانين والاهات والحزن.



وطبق للدراسة، فقد أثرت قصص العشق والغرام الموجودة فى التراث الادبى العربى والفارسى فى الفنانين من شعراء ومصورين، فنهلوا من احداث تلك القصص اشعارا ومناظر تصويريه بمخطوطاتهم،واطلقوا لخيالهم العنان للتعبير عن أحداث كل قصة دون ان يبعدون عن جوهر القصة فى الروايات ليؤلفوا وحدة منسجمة،واحيانا اضفوا على هذه القصص بعض الاحداث من مخيلتهم،مما قربوا فيه القصة من بيئتهم وعصرهم.واستلهموا خواطرهم لتنظيم هذه الاحداث.



ولقد تخطت قصص العشق والغرام وسرد الماسى الوجدانية حدود الزمان والمكان، وقفزت فوق الاسوار واقتحمت الحصون وسارت فى الصحارى، واثرت على الحان الموسيقى واشعار الشعراء بانبل واسمى المشاعر والاحاسيس،فكانت تلك القصص معينا خصبا نهل من نبعه الصافى ومعينه الذى لاينضب الشعراء والفنانين والمصورين، واستلهموا منه الكثير فى اعمالهم الفنية على مر العصور.



