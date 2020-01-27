منغوليا تقرر غلق حدود مع الصين بسبب فيروس كورونا الجديد

حظرت السلطات في منغوليا جميع التجمعات العامة في البلاد، كما قررت إغلاق الحدود مع الصين بسبب تفشي فيروس كورونا





فيما غادر ما يقرب من 5 ملايين شخص من مدينة ووهان الصينية، قبل أن تبدأ السلطات سريان الإغلاق بالمدينة.





وزار رئيس الوزراء الصيني مدينة ووهان، مصدر ظهور الوباء، وذلك للوقوف على أخر التطورات فيها.





وكانت السلطات الصينية قررت تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كوروتا القاتل





وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع المواطنين الفرنسيين القاطنين بمدينة ووهان الصينية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم وذلك بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.





وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.





وأقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد.





فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها.