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رياضة

قطار سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ النصر في القسم الثاني.. اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه النصر القاهري اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويسعي هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة جدول الترتيب لحسم التأهل إلى الممتاز مبكرا.

علي جانب اخر يحاول سيد عيد المدير الفني لفريق النصر لتحقيق افضل نتيجة إيجابية لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب والعودة للمنافسة على الصعود للممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٢٨ نقطة بينما جاء فريق النصر في المركز الثامن برصيد ١٥ نقطة.
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