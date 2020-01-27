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مرأة

بفستان أنيق.. بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:28 ص
بوسي
بوسي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت بوسي فى الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست كارول بو خالد ، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق و ذا أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بالتطريزات اللامعة ذات اللون الأسود.

وأكملت بوسي إطلالتها فى احدث جلسة تصوير ببعض المجوهرات الجذابة و الفخامة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، واعتمدت بوسى على خصلات شعرها المموج و المنسدلة من أنامل المصفف جورج المندلق، فيما وضعت لها خبيرة التجميل سلوى عطا الله مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


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