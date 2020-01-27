بفستان أنيق.. بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.





بوسي فى الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست كارول بو خالد ، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق و ذا أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بالتطريزات اللامعة ذات اللون الأسود. تألقتفى الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست كارول بو خالد ، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق و ذا أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بالتطريزات اللامعة ذات اللون الأسود.





بوسي إطلالتها فى احدث جلسة تصوير ببعض المجوهرات الجذابة و الفخامة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام. وأكملتإطلالتها فى احدث جلسة تصوير ببعض المجوهرات الجذابة و الفخامة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.







ومن الناحية الجمالية، واعتمدت بوسى على خصلات شعرها المموج و المنسدلة من أنامل المصفف جورج المندلق، فيما وضعت لها خبيرة التجميل سلوى عطا الله مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



