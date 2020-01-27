أهم الأخبار ليلا .. زينة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأت عن علاقتها بأحمد عز .. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال.. قرار عاجل من الصين بخصوص كورونا

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
قالت الفنانة زينة إنها قررت الابتعاد عن البرامج واللقاءات التلفزيونية خلال السنوات السابقة لأنها كانت دائما تخسر بسبب الصراحة التي كانت تتحدث بها في كل لقاء.
كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في 15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.
تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية بشأن لحاق نجم الفريق رمضان صبحي مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الختامية من دور المجموعات. انتشرت تغريدة لحساب يحمل اسم "نوسو"، وذلك عقب توقعه في عام 2012، بموت أسطورة كرة السلة الأمريكية "كوبي براينت"، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وهو ما حدث بالفعل.
تعرض 27 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل بمنطقة جرف حسين بين طريقى أبوسمبل البرى/ أسوان.
يستقبل اليوم الإثنين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لكرة اليد والعائدة من تونس بمطار القاهرة وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو.
وتوج منتخب مصر لكرة اليد
، ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو
قررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كوروتا القاتل
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