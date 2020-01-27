AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا .. زينة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأت عن علاقتها بأحمد عز .. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال.. قرار عاجل من الصين بخصوص كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:32 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
Advertisements
فريق صدى البلد


شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...



اقترب لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عمار حمدي من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قالت الفنانة زينة إنها قررت الابتعاد عن البرامج واللقاءات التلفزيونية خلال السنوات السابقة لأنها كانت دائما تخسر بسبب الصراحة التي كانت تتحدث بها في كل لقاء.

كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في  15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية بشأن لحاق نجم الفريق رمضان صبحي مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الختامية من دور المجموعات.

انتشرت تغريدة لحساب يحمل اسم "نوسو"، وذلك عقب توقعه في عام 2012، بموت أسطورة كرة السلة الأمريكية "كوبي براينت"، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وهو ما حدث بالفعل. 

تعرض 27 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل بمنطقة جرف حسين بين طريقى أبوسمبل البرى/ أسوان.

يستقبل اليوم الإثنين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لكرة اليد والعائدة من تونس بمطار القاهرة وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو.
وتوج منتخب مصر لكرة اليد ، ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو

قررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كوروتا القاتل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ثنائية الأهلي | صدمة جديدة لـ الهلال السوداني | تعرف عليها

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

مصر تتأهل لـ أولمبياد طوكيو.. محمود البزاوي يهنئ منتخب اليد بعد تتويجه ببطولة أفريقيا

وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر لليد في مطار القاهرة

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

ترشيحاتنا

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

تزوجنا في 2012.. زينة تكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجها من أحمد عز

عروس في منتهى الغرابة تطلب من المصور طلبا عجيبا

كثرة الوسوسة في الصلاة.. أمين الفتوى ينصح بهذا الأمر للتخلص منها نهائياً

اتهامات لعضوة الكونجرس المسلمة إلهان عمر بالتزوج من شقيقها لتسهيل هجرته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور