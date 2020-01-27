أهم الأخبار ليلا .. زينة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأت عن علاقتها بأحمد عز .. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال.. قرار عاجل من الصين بخصوص كورونا









شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...













قالت الفنانة زينة إنها قررت الابتعاد عن البرامج واللقاءات التلفزيونية خلال السنوات السابقة لأنها كانت دائما تخسر بسبب الصراحة التي كانت تتحدث بها في كل لقاء.





كشفت الفنانة زينة عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في 15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.





تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية بشأن لحاق نجم الفريق رمضان صبحي مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الختامية من دور المجموعات.



