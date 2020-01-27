ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

تألقت الفنانة الخليجية أحلام مساء يوم الجمعة بمجموعة متنوعة ومختلفة من الفساتين التى خطفت بها الأنظار خلال إحيائها حفلا غنائيا ضخما في ختام الموسم الكبير الذي حقق النجاح الكبير على كل المستويات و هو موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأطلت أحلام على جمهورها بـ5 فساتين مختلفة، حيث اعتمدت على فستان أسود مخملى أتسم بالريش، فيما ارتدت فستان أبيض تميز بصيحة الريش أيضا.
أما عن باقى إطلالتها فاتسمت باللون الذهبى و درجاته المتقاربة مع أختلف فى تصميم كل فستان من ناحية نوع القماش أو التطريزات، فقد تميزت إطلالات أحلام فى حفلها بموسم الرياض بأنها جمعت بين الفخامة والأناقة.
فيما اعتمدت أحلام على تسريحات الشعر وصحيات المكياج المناسبة مع كل إطلالة، وأكملت أناقتها بباقة متنوعة وقيمة من المجوهرات التى زادت من جاذبية إطلالاتها.