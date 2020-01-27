ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

أحلام مساء يوم الجمعة بمجموعة متنوعة ومختلفة من الفساتين التى خطفت بها الأنظار خلال إحيائها حفلا غنائيا ضخما في ختام الموسم الكبير الذي حقق النجاح الكبير على كل المستويات و هو موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. تألقت الفنانة الخليجية





أحلام على جمهورها بـ5 فساتين مختلفة، حيث اعتمدت على فستان أسود مخملى أتسم بالريش، فيما ارتدت فستان أبيض تميز بصيحة الريش أيضا. وأطلتعلى جمهورها بـ5 فساتين مختلفة، حيث اعتمدت على فستان أسود مخملى أتسم بالريش، فيما ارتدت فستان أبيض تميز بصيحة الريش أيضا.





أحلام فى حفلها بموسم الرياض بأنها جمعت بين الفخامة والأناقة. أما عن باقى إطلالتها فاتسمت باللون الذهبى و درجاته المتقاربة مع أختلف فى تصميم كل فستان من ناحية نوع القماش أو التطريزات، فقد تميزت إطلالاتفى حفلها بموسم الرياض بأنها جمعت بين الفخامة والأناقة.







