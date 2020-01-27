حدائق وتحف وعمراني .. حقائق مثيرة عن تراث الأجانب في بورسعيد والإسماعيلية

تعد الإسماعيلية وبورسعيد من أبرز المحافظات التي تحظي بتراث معماري تاريخي متميز،خاصة أن كثرا من المنشآت المعمارية في المحافظتين ذات طراز أوروبي،نتيجة للأعداد الكبيرة من الجاليات الأجنبية التي عاشت فيهما عبر سنوات طويلة ماضية.





هذا التراث كشف الباحث أحمد رجب يوسف كثيرا من الحقائق المثيرة عنه،وذلك في دراسة له ضمن رسالة حصل بها علي الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولي، وجاءت بعنوان"منشآت الجاليات الأجنبية بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد فى عصر الأسرة العلوية (1220-1372هـ/1805-1952م) دراسة آثارية معمارية فنية".





الدراسة تناولت 26 منشأة منها 19 في بورسعيد و7 في الإسماعيلية،إضافة إلى مجموعة من التحف الفنية المحفوظة بها،وكشفت أهمية مشروع حفر قناة السويس وما ترتب عليه من نمو وتطوير عمرانى ومعمارى لمدن القناة بشكل عام ، وخصوصاّ الإسماعيلية وبورسعيد اللتان تعدان نتاج مشروع حفر القناة.





وتوصل الباحث في دراسته لعدد من النتائج،خاصة تنوع الجاليات الأجنبية التى كانت تقيم بالمدينتين،وأهمها الجالية اليونانية والإيطالية والفرنسية

والبريطانية،فيما أظهرت الدراسة تنوع العمائر الخاصة بالجاليات الاجنبية بالمدينتين،ما بين عمائر سكنية وترفيهية وقنصليات ومنشآت تعليمية