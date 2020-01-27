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ثقافة

حدائق وتحف وعمراني .. حقائق مثيرة عن تراث الأجانب في بورسعيد والإسماعيلية

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:00 ص
حقائق تاريخية مثيرة
حقائق تاريخية مثيرة عن تراث الأجانب في بورسعيد والإسماعيلية
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علاء المنياوي
تعد الإسماعيلية وبورسعيد من أبرز المحافظات التي تحظي بتراث معماري تاريخي متميز،خاصة أن كثرا من المنشآت المعمارية في المحافظتين ذات طراز أوروبي،نتيجة للأعداد الكبيرة من الجاليات الأجنبية التي عاشت فيهما عبر سنوات طويلة ماضية.

هذا التراث كشف الباحث أحمد رجب يوسف كثيرا من الحقائق المثيرة عنه،وذلك في دراسة له ضمن رسالة حصل بها علي الدكتوراة بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولي، وجاءت بعنوان"منشآت الجاليات الأجنبية بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد فى عصر الأسرة العلوية (1220-1372هـ/1805-1952م) دراسة آثارية معمارية فنية".

الدراسة تناولت 26 منشأة منها 19 في بورسعيد و7 في الإسماعيلية،إضافة إلى مجموعة من التحف الفنية المحفوظة بها،وكشفت أهمية مشروع حفر قناة السويس وما ترتب عليه من نمو وتطوير عمرانى ومعمارى لمدن القناة بشكل عام ، وخصوصاّ الإسماعيلية وبورسعيد اللتان تعدان  نتاج مشروع حفر القناة. 

وتوصل الباحث في دراسته لعدد من النتائج،خاصة تنوع الجاليات الأجنبية التى كانت تقيم بالمدينتين،وأهمها الجالية اليونانية والإيطالية والفرنسية 
والبريطانية،فيما أظهرت الدراسة تنوع العمائر الخاصة بالجاليات الاجنبية بالمدينتين،ما بين عمائر سكنية وترفيهية وقنصليات ومنشآت تعليمية 
وتجارية ورعاية إجتماعية وجنائزية.

وكشفت الدراسة عن التغييرات الإجتماعية و الثقافية والعمرانية التى طرأت على العمارة فى مصر بشكل عام والمدينتين موضع الدراسة بشكل خاص، خلال عصر الأسرة العلوية، نتيجة لوجود المعمار الأجنبى والجاليات الاجنبية باعداد كبيرة مما ادى إلى ظهور نوعيات جديدة من المنشآت لم تكن معروفة من قبل،مثل العمائر الترفيهية والمسارح والمنشآت التجارية وأهمها مبنى سيمون آرزت ببورسعيد والذى يعد بمثابة مركز تجارى فى الوقت الحالى.

وطبقا للدراسة،فقد جاءت منشآت تلك الجاليات بمثابة متحف معمارى مفتوح يضم كافة الطرز المعمارية الاوربية الوافدة، فالمتجول بين شوارع المدينتين وخصوصاّ الحى الإفرنجى بكلاّ منهما يشعر وكأنه بشوارع اوربية،فيما إستمر وجود العناصر المعمارية والزخرفية المحلية"الإسلامية"جنباّ إلى جانب مع العناصر المعمارية والزخرفية الأوربية الوافدة.

وأظهرت الدراسة التغيرات الثقافية والمعمارية فى العمائر السكنية بالمدينتين فى عصر أسرة محمد على، حيث بدأ الشكل الإسلامى يتلاشى ليحل محله الشكل الأوربى، مثل وجود الشرفات بدلاّ من المشربيات، ظهور الحدائق الخارجية والتى حلت محل الأفنية الداخلية وهو ما كان متبع فى المساكن قبل عصر محمد على باشا.
 
وكشفت الدراسة احتواء المنشآت في المدينتين على كمية كبيرة من التحف الفنية المختلفة،واهمها اللوحات الزيتية والتى رسمت بأيادى فنانيين اوربيين، إضافة إلى التحف الخشبية والمعدنية والرخامية ومجموعة من السجاد، وقد تناول الباحث نماذج من تلك التحف.

وجاء تعداد الجاليات الاجنبية بمدينة بورسعيد اكثر منها بمدينة الإسماعيلية، وهو ما توصلت إليه من خلال الدراسة الإحصائية للجاليات الأجنبية بالمدينتين،كذلك كشفت الدراسة عن تنوع الطرز المعمارية،مثل طراز الكلاسيكية والطراز القوطى وطراز  عصر النهضة والطراز الإسلامى المستحدث والطراز الفرعونى  والطراز المعمارى الاندلسى.

كما تنوعت طرز الأعمدة،حيث إستعمل الطراز الأيونى والدورى والكورنثى والمركب،وتنوعت الزخارف بالمنشآت وكذلك التحف الفنية المحفوظة بها،ما بين زخارف نباتية وأشكال هندسية وأشكال الكائنات الحية أيضاّ الكائنات الخرافية مثل التنين والعنقاء، كذلك انتشار الحدائق الخارجية وظهور عنصر المدفأة والمنور بالمنشآت موضع الدراسة.
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