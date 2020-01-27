جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة.. والعالم يترقب بسبب كورونا الجديد.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار نهجها الانساني، على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لفيروس كورونا".





وحول سد النهضة، وصل وزير الخارجية سامح شكرى، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في مفاوضات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة.





وتعقد الاجتماعات غدًا وبعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة واشنطن والبنك الدولي، من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد.





ومن ليبيا، عادت أجواء الحرب لتخيم على الغرب الليبي، بعد كسر الهدنة من قبل الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، حيث تجددت اشتباكات عنيفة أمس بين الجيش الوطني، وميليشيات مصراتة المدعومة بالمرتزقة، في منطقة زمزم الواقعة 100 كلم شرق مصراتة.





ووفق مصادر ميدانية، فإن قوات الجيش اتجهت لتسيطر لاحقًا على منطقة بوقرين الاستراتيجية، التي تقع على بعد 118 كم جنوب مصراته، وعلى بعد 138 كم غرب سرت، وهي تقع على نقطة تقاطع الطريق الساحلي الليبي، مع طريق فزان.





فيما أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبي اللواء أحمد المسماري أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بلغ 8 آلاف مرتزق.





وفيما يخص صفقة القرن، لوحت القيادة الفلسطينية أمس، بحل السلطة وإلغاء اتفاق أوسلو كرد على صفقة القرن. ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات داخلية لبحث الموقف عند طرح الصفقة، وسيتم بحث كل الخيارات بما فيها مصير ومستقبل السلطة. وهدد مسؤول فلسطيني بالانسحاب من اتفاقية أوسلو برمتها، في حال الإعلان عن الصفقة.





ومن العراق، دعت الولايات المتّحدة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأمريكية، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأمريكيّة في بغداد.





وحول فيروس كورونا، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 80، وذلك بعد تسجيل 24 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي (وسط)، بحسب ما أعلنت السلطات المحلّية.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأمريكية في سوريا توسع قاعدة تل بيدر بريف القامشلي، لنقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ جراد من العراق إلى قاعدة تل بيدر، في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين واشنطن وموسكو وتسابق الجانبين لتعزيز النفوذ في شمال شرقي سوريا.





ومن الجزائر، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تغييرًا جزئيًا في سلك المحافظين شمل 25 ولاية بينها العاصمة، وأنهى مهام 22 محافظًا.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت وسائل إعلام صينية، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.





فيما عززت الصين من القيود المفروضة على حركة السير، سعيًا منها لكبح انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً أن قدرة الفيروس على الانتقال تزداد قوة، وأن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، فيما قالت مصلحة الدولة للجمارك إن المواد المُتبرع بها إلى الصين من الخارج، من أجل مكافحة الفيروس، ستخضع لإجراءات تخليص جمركي سريعة.



