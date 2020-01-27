هيثم الحاج علي: النقل العام تقدم تيسيرات لخدمة رواد معرض الكتاب

خصص برنامج صباح البلد اليوم الإثنين،حلقة خاصة من داخل معرض الكتاب، وقامت الإعلامية هند النعساني بإجراء حوارات مع الأطفال والشباب والمواطنين المتواجدين بالمعرض.
وقالت الإعلامية هند النعسانى إن هناك إقبال كثيف على معرض الكتاب هذا العام، وأن المعرض يضم العديد من الكتب.
وأجرت الإعلامية هند النعسانى لقاء على هامش جولته مع هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، للتعرف على كل ما هو جديد داخل المعرض.
وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه لا يوجد أي تقصير أمني أو طبي داخل المعرض.
وأضاف الدكتور هيثم الحاج علي، أن هيئة النقل العام بالقاهرة أجرت تغييرات لخدمة جمهور معرض الكتاب من خلال تعديل بعض خطوط الأتوبيسات لتكون اسهل واسرع من العام الماضي.