هيثم الحاج علي: النقل العام تقدم تيسيرات لخدمة رواد معرض الكتاب

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه لا يوجد أي تقصير أمني أو طبي داخل المعرض.





وأضاف الدكتور هيثم الحاج علي، أن هيئة النقل العام بالقاهرة أجرت تغييرات لخدمة جمهور معرض الكتاب من خلال تعديل بعض خطوط الأتوبيسات لتكون اسهل واسرع من العام الماضي.



