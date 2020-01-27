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رياضة

نادي تورونتو رابتورز ينعي أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:17 ص
كوبي براينت
كوبي براينت
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أ ش أ
نعى نادي تورونتو رابتورز الكندي لكرة السلة اليوم الأحد رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، الذي توفي اليوم في حادث تحطم مروحيته في جنوب كاليفورنيا، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل ابنته أيضا بجانب آخرين.

وقال مسؤولون بمدينة كالاباساس إن 4 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبي، قتلوا أيضا عندما ارتطمت الطائرة المروحية بجانب تل.
واشتهر كوبي بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وكرم ناديا رابتورز وسان أنطونيو سبيرز، الأسطورة الراحل، كوبي براينت، خلال مبارتهما في الدوري بترك الكرة لمدة 24 ثانية وهي رقم قميص براينت أبان لعبه.

واعتزل براينت في عام 2016 بعد أكثر من 20 عاما في الملاعب وضمن صفوف نادي "لوس أنجلوس ليكرز"، وهو أكثر اللاعبين الذين واصلوا اللعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، وحصل مع الفريق الأمريكي على بطولة الدوري ست مرات، بجانب أنه رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.
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