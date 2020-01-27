أكلات الإجازة.. ساندويش فرانسيسكو الدجاج

إذا كنتِ تحاولين تقديم أطعمة مختلفة في الإجازة ولا تختلف عن أكلات المطابخ وسريعة جدًا تعلمي طريقة عمل ساندويش فرانسيسكو الدجاج:





المقادير:





4 أرغفة فينو عريض

½ كيلو (500 جم) صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم، ومقطعة شرائح متوسطة السُمك

10 ثمرات فطر مقطعة شرائح

بصلة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة

كوب (200 جم) جبن موتزاريلا مبشور

كوب (200 جم) جبن شيدر مبشور

كوب (200 جم) حبوب الذرة الحلوة

كوب (200 جم) خس مقطع شرائح رفيعة

½ كوب (120 جم) مايونيز

2 ملعقة كبيرة (30 جم) مستردة

6 ملاعق كبيرة (90 مل) زيت

4 ملاعق كبيرة (60 مل) صويا صوص

¾ ملعقة صغيرة (3.75 جم) بودرة فلفل أبيض

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بودرة ثوم

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير:





في وعاء كبير، ضعي صوص الصويا والفلفل الأبيض والثوم والملح والفلفل الأسود والدجاج، وقلبي جيدًا ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

في وعاء صغير، ضعي المايونيز والمستردة، وقلبي جيدًا.

على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي المشروم وقلبيه لمدة 5 دقائق.

اقلي الدجاج في زيت غزير.

افتحي الفينو ثم وزعي الشيدر والموتزاريلا، ثم ضعيه في الميكرويف لمدة 20 ثانية.