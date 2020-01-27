دراسة: الكثير من الأمريكيين يجهلون ضوابط الحفاظ على صحة العين

كشفت دراسة استقصائية لأكاديمية طب العيون (AAO) الأمريكية أن معظم الأشخاص، الذين يعانون من قصور في وظائف العين، يجهلون القواعد والضوابط الصحية للحفاظ عليها.





وقالت الدكتورة "آن كولمان" رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) -في بيان صحفي- " إنه في كثير من الأحيان، نشهد عواقب دخول المرضى إلى مكتب طبيب العيون بعد فوات الأوان لتجنب فقدان البصر الشديد"، ونريد في عام 2020 أن يكون لدى جميع الأمريكيين رؤية واضحة عندما يتعلق الأمر بصحة العين، وذلك يبدأ بالتثقيف بأمراض العيون وزيارة طبيب عيون".





وأكدت أنه يجب على البالغين الأصحاء رؤية طبيب عيون لفحص أساسي للعيون في سن الأربعين وفحص أعينهم كل عام أو عامين عند عمر 65 عامًا أو أكبر.





وكشفت الدراسة الاستقصائية أن العديد من المشاركين لم يكونوا على دراية بالصلات بين فقدان البصر والمشاكل الصحية الأخرى.. على الرغم من أن 57٪ يعرفون أن فقدان البصر يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة، إلا أن 24٪ فقط يعلمون أن فقدان البصر يرتبط بالمشاكل النفسية، مثل العزلة الاجتماعية والاكتئاب.





وأشارت الأبحاث إلى أن الناس يخشون فقدان البصر أكثر مما يخشون مشاكل صحية خطيرة أخرى، مثل السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب، وعلى الرغم من هذا الخوف، فإن الأمريكيين لا يعرفون إلا القليل عن فقدان البصر.



