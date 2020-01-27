روحاني: لن نسمح لـ ترامب بزعزعة العلاقة مع شعبنا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"إرهابيي البيت الأبيض" بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه وعزل الدولة عن العالم، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، دعا روحاني خلال كلمة أمام محافظي المدن الإيرانية، اليوم، الاثنين، الشعب الإيراني، "أولئك العاتبين عليه، إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.





وأوضح أن "استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".





وانتقد روحاني عدم تصويت مجمع تشخيص مصلحة النظام على الانضمام لمجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، لافتا إلى أن ذلك سيساعد ترامب في تحقيق أهدافه في قطع علاقات إيران مع البنوك العالمية.





وأشار، إلى أن ترامب يسير في نفس الطريق، بدءا من الإخلال بالاتفاق النووي، مرورا باغتيال سليماني، وختاما من خلال محاولات اغتيال تكاتف ووحدة الإيرانيين الوطنية.