مرجان: إقبال كثيف للحصول على عضوية الأهلي بالأقصر

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن هناك إقبالًا كثيفًا للحصول على عضوية الأهلي بفرع الأقصر بعد فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على عضوية مقر نادي القرن الإفريقي بالأقصر.
وقال إنه شهد بنفسه حضور مكثف من أهالي الأقصر للحصول علي عضوية الأهلي.
وأضاف أن الفرع يقع علي 17 فدانا تم استغلالها على النحو الأمثل في إنشاء بنية تحتية تتمثل في ملعب رئيسي لكرة قدم مجهز بمدرجات، بالإضافة إلى ملعب خماسي، وملعب للكرة الطائرة واليد والسلة.
وأوضح أن الفرع يضم أيضًا مبنًى اجتماعيًّا مكونًا من ثلاثة طوابق، يشتمل على تراس ومطعم ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى بعض المساحات التي تم الاتفاق خلال الجولة التفقدية على استغلالها بالصورة التي تخدم الأعضاء، ويوجد بالفرع مسجد، وحمام سباحة سوف يتم استغلاله على النحو الأمثل لخدمة الأعضاء وتدريبات الفرق والأكاديميات من مختلف الأعمار، كما توجد صالة مغطاة تم تجهيزها للألعاب الفردية والجماعية، وسيضم أيضا صالة للجيم.