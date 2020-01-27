مرجان: إقبال كثيف للحصول على عضوية الأهلي بالأقصر

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن هناك إقبالًا كثيفًا للحصول على عضوية الأهلي بفرع الأقصر بعد فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على عضوية مقر نادي القرن الإفريقي بالأقصر.





وقال إنه شهد بنفسه حضور مكثف من أهالي الأقصر للحصول علي عضوية الأهلي.





وأضاف أن الفرع يقع علي 17 فدانا تم استغلالها على النحو الأمثل في إنشاء بنية تحتية تتمثل في ملعب رئيسي لكرة قدم مجهز بمدرجات، بالإضافة إلى ملعب خماسي، وملعب للكرة الطائرة واليد والسلة.



