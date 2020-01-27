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أخبار العالم

الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:47 ص
الاشتباه بأول حالة
الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا
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شيماء مصطفى
أعادت السلطات التركية، سائحة صينية كانت متواجدة في مدينة قونيا بوسط تركيا، إلى بلادها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "زمان"، وضعت السلطات التركية، السائحة البالغة من العمر 46 عامًا، في الحجر الصحي، بعد أن أصيبت بنوبة من القيء والغثيان.

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وكانت السائحة الصينية وصلت إلى قونيا مع مجموعة أخرى من السائحين لقضاء العطلة، ولكنها بدأت تشكو من دوخة، وغثيان، وقيء، مما دفع المرافقون لها لإرسالها إلى مستشفى قونيا التعليمية.

وبعد وصولها، قرر الفريق الطبي في المستشفى وضع السائحة الصينية في الحجر الطبي، بعد أن اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا القاتل.

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