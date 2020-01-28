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برلمان

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة قانون البنك المركزي اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:42 ص
النائب محمد بدراوى،
النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه من المقرر أن تستكمل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى، الذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية قانون البنك المركزى تتمثل فى أنه يعتبر بمثابة تحديث للقانون الحالى والذى صدر قبل 20 عاما، كما أنه ينظم علاقة البنك المركزى بالبنوك وتنظيمه لعملية تعيين مجالس إدارات البنوك.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون البنك المركزى يساهم فى إحكام الرقابة المالية على البنوك وينظر فى وضع الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة فى تداول الدولار والنقد الأجنبى.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد عاود أمس الأول الأحد عقد جلساته العامة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فيما يتعلق بمعاش الشهداء والمصابين وتسوية أوضاعهم وآليات صرف التعويض التقاعدي.
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